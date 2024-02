Die DDR-Musik geht ziemlich steil in den Siebzigern. Weil die Uve Schikora Combo sich zu sehr ins Schlagerfach verirrt, gründet Gitarrist Jürgen Matkowitz 1973 seine eigene Band, die sich von Anfang an dem bluesgetränkten Hard Rock des Klassenfeindes verschreibt. Den Schlagzeuger Reinhard Miehatsch nimmt er gleich mit, und von ihm stammt angeblich auch der Name. »Mensch, wir sind aus Prinzip bei Schikora ausgestiegen«, soll er gesagt haben, »lasst es uns doch PRINZI...