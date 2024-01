Wer fliegt nach Paris?

Einen wunderschönen guten Morgen! Die olympischen Fußballturniere sind die schönsten überhaupt. Am Wochenende hat in Venezuela das sogenannte »Preolímpico Sub 23« begonnen. Es ist das Turnier, in dem sich zwei von zehn südamerikanischen Fußballverbänden für Paris 2024 qualifizieren werden. Die großen Favoriten sind die Teams aus Argentinien (Gold 2004, 2008), Brasilien (2016, 2021) und Uruguay (1924, 1928), das von dem Argentinier Marcelo Bielsa trainiert wird. Das ...