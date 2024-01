Die Bolschewiki haben die russische Revolution nicht gestartet. Aber sie haben erreicht, dass der Sozialismus in Russland die ersten Jahre überlebt hat. Wladimir Iljitsch Uljanow, Kampfname Lenin, war der erste Organisator dieses Überlebens.

Die Ursache der Revolution, die am 8. März 1917 (nach altem russischem Kalender am 25. Februar, daher der gängige Name »Februarrevolution«) begann, war sozusagen ein multiples Organversagen des zaristischen Systems. Demonstratio...