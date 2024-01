Nachschlag: In aller Ruhe

Ein Western aus dem Odenwald mit Martin Wuttke in der Titelrolle, Hessischer Rundfunk 2021. Ulrich Kainer fährt aufs Land, um sich in Ruhe zu erschießen. Ein riesiger Hirntumor lässt ihn immer mal wieder K. o. gehen. Am Waldsee, am Feldrand … Zwischen den Aussetzern zerren die Dorfbewohner an ih...