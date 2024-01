Eine Frage des Vertrauens

»Eher nach oben als nach unten«, so Trainer Pavel Dotchev, will sich Erzgebirge Aue in der Rückrunde der 3. Fußballiga orientieren. Tabellenplatz Numero elf steht für den 58jährigen Bulgaren, der sich seit nunmehr zwei Jahrzehnten als Coach im bundesdeutschen Unterklassentum verdingt, in der Winterpause mit seiner Mannschaft zu Buche, doch bei einem genaueren Blick aufs Ta­bleau zeigt sich, dass der Aufstiegszug noch längst nicht abgefahren ist. Nur läppische fünf Z...