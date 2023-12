Mit dem Hannah-Arendt-Preis werden seit 1995 vom »Verein Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken«, von der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung und von der Stadt Bremen Personen geehrt, die in der Tradition der namensgebenden deutsch-jüdischen Intellektuellen »zu öffentlichem politischen Denken und Handeln beitragen«. Diesjährige Trägerin des mit 10.000 Euro dotierten Preises ist die 1967 in eine jüdische Familie in Mos...