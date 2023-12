Auf den ersten Blick tut sich an den Fronten des Ukraine-Kriegs nicht viel. Weiterhin sind die Geländegewinne, die die russische Seite meldet, in der Sache nicht groß: ein halber Kilometer hier, einige hundert Meter dort. Die einzige größere Frontveränderung hat sich in den zurückliegenden Tagen offenbar westlich von Bachmut ergeben. Hier haben russische Truppen nach übereinstimmenden Schilderungen von Medien beider Seiten die Ortschaft Bogdaniwka erobert und stehen...