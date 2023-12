In Hamburg hat am Freitag der ehemalige Hafenarbeiter Thomas Mendrzik sein SPD-Parteibuch nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft zurückgegeben. Er erklärte damit seinen Protest gegen den Plan des Hamburger Senats, den lokalen Terminalbetreiber HHLA zu knapp der Hälfte an die weltgrößte Containerreederei, den Genfer Familienkonzern MSC, zu übereignen. Laut NDR war Mendrzik »angeblich … der erste«, der diesen Schritt vollzieht – aber er ist nicht irgendwer: Das Hamburge...