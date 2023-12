Unsere Tage in Klosters begannen in Blenio, einem Tal im Tessin, in dem wir gut Ferien machen konnten. Weil ich es oft schon beschrieben hatte, dachte nicht, dass es noch viel zu erzählen gäbe.

Wir wohnten in jenem Sommer an einem Berg und sahen auf einen anderen, den die Einheimischen die weiße Geröllhalde nennen. Er besteht aus einer Wasserscheide mit zwei Flanken. Die eine verharrt in der typischen großen Stille mysteriöser Nordwände, während die andere, von der ...