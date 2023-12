Die britische Eisenbahnergewerkschaft RMT gibt auf. Nach eineinhalbjährigem Arbeitskampf haben die Mitglieder dem Angebot von fünf Prozent mehr Lohn zugestimmt. Das Ergebnis der RMT-Urabstimmung wurde am Donnerstag bekanntgegeben: In allen Betreibergesellschaften stimmten mehr als zwei Drittel der Mitglieder ab, fast überall nahmen gut drei Viertel das Angebot der Kapitalseite an. Dieses sieht neben der mickrigen Lohnerhöhung einen Kündigungsstopp bis Ende 2024 vor.

