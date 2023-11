In München wurde versucht, eine für Montag abend geplante Veranstaltung mit dem israelischen Historiker Ilan Pappé zur aktuellen Situation in Israel und Palästina zu verhindern. Der Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinastudien an der Universität Exeter zählt zur Gruppe der »Neuen israelischen Historiker«, die zentrale zionistische Mythen zur Gründungsgeschichte Israels revidiert haben. Sein Buch »Die ethnische Säuberung Palästinas« (2006) gilt als Standar...