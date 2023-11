Wenn diese Woche im Hotel Andel’s in Berlin wieder über Krieg debattiert wird, steht Ihr Bündnis draußen in der Kälte und protestiert dagegen. Was treibt Sie an?

Die »Berlin Security Conference« ist nach eigener Aussage eine der größten Veranstaltungen zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Für uns ist die BSC eine Kriegskonferenz, auf der sich Rüstungslobby und herrschende Politik die Klinke in die Hand geben und geopolitische Planspiele im Sinne d...