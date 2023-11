Ein guter Bruder

Er wurde am 14. Dezember 1949 als Michael Allen Jones geboren. Viele kannten ihn jedoch nur unter dem Namen, den er sich in der politischen Bewegung selbst gegeben hatte: I Abdul John. Er war ein langjähriger Unterstützer der Organisation »Move«, sozial engagierter Aktivist und ein konsequenter Rebell. Als junger Mann gehörte er dem US-Militär an. Als er von einem Auslandseinsatz in die USA zurückkehrte, warf er eine Handgranate in eine Offiziersunterkunft. Anstatt ...