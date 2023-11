Bei der Briefbeförderung soll die Post nach einem Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums mehr Zeit bekommen. Bisher muss sie mindestens 80 Prozent der Briefe am nächsten Werktag zustellen. Diese Quote soll entfallen. Künftig soll die Vorgabe nur noch für den dritten Werktag nach der Einlieferung gelten – dann müssen 95 Prozent der Sendungen angekommen sein. Am vierten Werktag sollen 99 Prozent der Briefe beim Empfänger sein. Der Postkonzern DHL drängt seit ...