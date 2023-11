Während in Israel die Proteste gegen die Netanjahu-Regierung zunehmen und die Gesellschaft sich der Frage »Krieg oder Frieden?« stellen muss, verhärtet sich in der BRD die Auseinandersetzung über die Notwendigkeit, das Morden in Gaza sofort zu beenden.

Eine Frau, die nicht weniger mutig ist als Greta Thunberg, ist die deutsch-US-amerikanische Jüdin Deborah Feldman. Die Schriftstellerin sagte am 6. November in einem Interview der Frankfurter Rundschau auf die Frage, ...