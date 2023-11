Die Linkspartei hat in einer direkt an den Augsburger Bundesparteitag anschließenden Vertreterversammlung am Sonnabend und Sonntag über die Liste entschieden, mit der sie in die EU-Parlamentswahl im Juni 2024 gehen wird. Das vom Parteivorstand frühzeitig vorgestellte und dann auch vom Bundesausschuss nominierte Personal für die ersten vier Plätze – die Europaabgeordneten Martin Schirdewan und Özlem Demirel (Plätze 1 und 3), die Aktivistin Carola Rackete (Platz 2) un...