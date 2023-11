Der Pistolero ist wieder da

Einen wunderschönen guten Morgen! Luis Suárez, der erfolgreichste Torjäger in der Geschichte der uruguayischen Nationalmannschaft, der Celeste (die Himmelblauen), kehrt in die Auswahl der Charrúas zurück. Es ist das erste Mal in der Amtszeit des argentinischen Fußballehrers Marcelo Bielsa, dass der »Pistolero« in den Kader berufen wurde. Nicht für irgendein Match, sondern für die beiden WM-Qualifikationsspiele in der Bombonera (Pralinenschachtel) von Buenos Aires ge...