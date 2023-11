Die Blockadehaltung des Handelsverbands HDE führe zu einer Verschärfung der Tarifauseinandersetzung und werde »die Streikbereitschaft in vielen Betrieben eher noch verstärken«, erklärte Wolfgang Krüger, Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg. Verdi hatte Beschäftigte des Handels am Freitag erneut zu einem bundesweiten Streiktag aufgerufen. Die Teilnehmer protestierten gegen den jüngsten Zug des HDE, der allen weiteren Verhandlungsterminen auf...