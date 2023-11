Vor 100 Jahren, am 5. November 1923, wurde der Publizist Rudolf Augstein geboren. Das von ihm gegründete, geführte und maßgeblich geprägte Wochenmagazin Der Spiegel wird in der offiziösen Geschichtsschreibung dieses Landes noch immer feierlich als das »Sturmgeschütz der Demokratie« bezeichnet. Dass daran etwas nicht stimmt, hat Otto Köhler mehrfach, am gründlichsten in seiner im Jahr 2000 erschienenen Augstein-Biographie »Ein Leben für Deutschland« gezeigt. Und Köhl...