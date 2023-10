Die Solarbranche in Deutschland rutscht immer tiefer in die Krise. Grund seien die zuletzt stark gesunkenen Großhandelspreise für Photovoltaikmodule, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW), Carsten Körnig, am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. »Deutsche Modulhersteller leiden unter dem aktuellen Preisdruck«, erklärte Körnig. Im Vergleich zur asiatischen Konkurrenz verfügten die deutschen Hersteller in der Regel über deutlich kleine...