Armut in Österreich sei eine »strukturelle Benachteiligung von jenen Menschen, die wenig Kapital haben, durch jene, die viel Kapital haben«, so bringt es Erich Fenninger auf den Punkt. Er ist Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich. Diese wurde 1947 als parteiunabhängige Wohlfahrtsvereinigung in Wien im Umfeld der Sozialdemokratie gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Luise Renner, die Frau des damaligen SPÖ-Bundespräsidenten Karl Renner, und der s...