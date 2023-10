Den Pumas geht’s prima

Einen wunderschönen guten Morgen! Bei der bereits am 8. September gestarteten 25. Rugby-Union-Weltmeisterschaft in Frankreich haben die Pumas, die Auswahl Argentiniens, das Viertelfinale erreicht. Nach einer auch in der Höhe überraschenden Auftaktniederlage gegen Klassenfeind England (10:27) in Marseille und zwei Siegen gegen Samoa (19:10) und Chile (59:5) b...