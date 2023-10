Die Tagung sei das »außenpolitische Flagship der Friedrich-Ebert-Stiftung«, erklärte die Geschäftsführerin Sabine Fandrych in ihrer Eröffnungsrede. Am Dienstag hat in Berlin die »internationale Tiergartenkonferenz« unter dem Motto »Zeitenwende: Chance für ein stärkeres Europa?« stattgefunden. Fandrych skizzierte die Herausforderungen, vor der die BRD und die EU demnach stehen: »Staatsstreiche in der Sahelzone, die Eroberung Bergkarabachs, die Spannungen im Norden Ko...