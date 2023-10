Otto – Der neue Film

»Gaby Drösel – was für ein Name!« Otto (Waalkes) halten nicht nur Mietschulden davon ab, zurück an die Küste zu machen. Denn eine neue Nachbarin weckt die Libido des Scherzkekses, erst dachte er, sie heißt »Frisch gestrichen«. Ein Nachmittag für den Friesenjung: Fünf Filme des 75jährigen zeigt ZDF Neo am Stück, dies hier ist der zweite. BRD 1987.

ZDF Neo, Mo., 14.30 Uhr

Unter Norderney durch

Buddeln für die Energiewende

Zwölf Stunden Maloche täg...