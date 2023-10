Vergessen wir Gene, Klasse, Liebschaften, Sternzeichen – was uns bestimmt, ist die Familie. Einzelkinder neigen bekanntlich bzw. angeblich zu Egozentrismus, Herrschaftsstreben, auch zu Unterwürfigkeit, Hypochondrie, Verletzlichkeit und anderem Unangenehmem. Die besondere Lage des ehemaligen Einzelkindes, also des Erstgeborenen, wird dagegen weniger bedacht. In der Regel ist es nicht das »Pfannkuchenkind«, das die Eltern eigentlich nur in die Tonne kloppen wollen, ab...