Die Rede, die der Außenminister der Russischen Föderation, Sergej Lawrow, am 23. September in der Vollversammlung der Vereinten Nationen gehalten hat, rief in der Politik und den Medien des Westens meist ablehnende Reaktionen hervor. Lawrow vertritt darin die These, der »kollektive Westen« verweigere die Gleichberechtigung aller Staaten und halte sich an keine Vereinbarung. Erstmals seit 1945 zeichne sich ab, dass sich das ändern könnte. Wir dokumentieren die Rede, ...