Die Bundesinnenministerin gibt offenbar dem Kampagnendruck der Unionsparteien nach: Nancy Faeser (SPD) erwägt »zusätzliche grenzpolizeiliche Maßnahmen« an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Laut dpa-Bericht vom Montag hat es am Wochenende Gespräche mit dem tschechischen Innenminister und »auf hoher Beamtenebene« auch mit der polnischen Seite gegeben. Noch bevor am Donnerstag in Luxemburg das EU-Innenministertreffen losgehen soll, seien Gespräche mit Faesers polnis...