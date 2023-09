Nirgendwo sonst wird das am 9. September in Neu-Delhi verkündete, aber bisher nur auf dem Papier stehende internationale Projekt des »India–Middle East–Europe Corridor« (IMEC) so überschwänglich gefeiert wie in Israel. Premierminister Benjamin Netanjahu ließ noch am selben Tag eine Videobotschaft veröffentlichen, in der er vom »größten Kooperationsvorhaben in unserer Geschichte« sprach, das »beispiellos und einmalig in seiner Tragweite« sei. Israel werde »ein zentra...