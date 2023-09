Der Mann mit der Goldhand

Auf Kniehöhe mit gestrecktem Fuß in den Gegner hineinrauschen? Für Liebhaber von Martial-Arts-Filmen mag das verdammt gut klingen, im Fußball ist es meist keine sonderlich gute Idee. Julian Riedel dürfte am Wochenende diese Lektion gelernt haben. Gerade einmal 13 Minuten waren in der Drittligabegegnung zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Aufsteiger SSV Ulm absolviert, als der Mannheimer Riedel sich zur Flugeinlage gen Gegenspieler Léonardo Scienzas Knie entschloss....