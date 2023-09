Naturfeinde

Im Landkreis Göttingen sind erneut mehrere Bäume Ziel einer Giftattacke geworden. Nachdem es zuletzt in Gleichen und Rosdorf zu derartigen Anschlägen gekommen war, hat es jetzt drei Erlen in Geismar erwischt. Wieder bohrten Unbekannte die Stämme an und injizierten eine Substanz, an der die Bäume zugrunde gingen.

In Bad Salzungen versuchte jemand, zwei stattliche Bäume, eine Linde und eine alte Eiche, zum Absterben zu bringen, indem er oder sie Bohrlöcher im unteren ...