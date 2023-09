Die Vorherrschaft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Westdeutschland blieb in den ersten rund 20 Jahren der Existenz der Bundesrepublik unangetastet. Abgesehen von dem als Stimme der illegalen KPD aus ostdeutschem Exil funkenden Deutschen Freiheitssender 904 sind praktisch keine Aktivitäten von Schwarz- oder Piratensendern in der Bundesrepublik überliefert –...