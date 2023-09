Offiziell lautet das westliche Mantra zur Ukrai­ne seit Kriegsbeginn, man werde Kiew unterstützen »as long as it takes« – so lange wie nötig. Bisher hat kein prominenter Politiker aus Washington, London, Paris oder Berlin irgendwelche Zeitrahmen für diese Unterstützung genannt. Zumindest nicht nach außen.

Und dann am Sonntag ein Auftritt von US-Außenminister Antony Blinken im Fernsehsender ABC: »Die Ukraine ist bereit, mit der Russischen Föderation zu verhandeln, we...