Lieber zum Basketball

Dumm gelaufen, hätte man nach dem mit 1:4 klar und verdient verlorenem Testspiel der deutschen Nationalelf gegen Japan salopp kommentieren können. Tatsächlich stimmten die Laufwege nur selten, und in den Zweikämpfen ließen die flinken Japaner etliche Bundeskicker ziemlich alt aussehen. Kein Wunder. In den Fußballschulen Japans steht ein wendiges und offensives Eins-gegen-eins schon seit Jahren ganz oben in den Trainingsprogrammen für Mädchen und Jungs – und wird zum...