In ihrem Buch »Die vierte Gewalt«, das auf spezielle Mechanismen und Entwicklungen in der medialen Öffentlichkeit aufmerksam machen will, wehren sich Richard David Precht und Michael Welzer gegen die Vorstellung, die Einheitlichkeit der veröffentlichten Meinung (zum Beispiel das »frappierend einheitliche Meinungsbild in einer so schwierigen, komplexen und hochkontroversen Frage wie jener der Waffenlieferungen an die Ukraine«) sei ein Produkt staatlich gelenkter Mani...