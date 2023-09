Der Femizid an Nadera G. hat eine Welle der Solidarität ausgelöst, und sie hält weiterhin an. Sie wurde zum Opfer ihres Expartners – so wie viele Frauen zuvor. Mehr als hundert von ihnen sterben jedes Jahr in Deutschland durch die Hand ihrer Partner oder Expartner, nahezu jeden dritten Tag eine. Am 11. Februar wurde die 33jährige fünffache Mutter tagsüber von ihrem Exmann, mit dem sie 2015 aus Afghanistan nach Deutschland geflohen war, in Kornmarkt/Crimmitschau im L...