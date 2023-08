Das bundesweite Aufsehen nach dem Bekanntwerden neonazistischer Vorfälle an einer Schule in Burg im Spreewald führt etwas zeitverzögert auch zu einer Reaktion der Bundesregierung. Das Familienministerium teilte mit, es wolle sich in Kürze mit den sogenannten Partnerschaften für Demokratie in Südbrandenburg treffen, um darüber zu beraten, wie weitere Handlungsstrategien in den Bereichen Demokratieförderung und Kampf gegen Neonazismus in der Region aussehen könnten. A...