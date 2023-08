Robert Habeck hat Angst vor dem »zunehmenden Einfluss« Chinas in der deutschen Wirtschaft. Der Bundeswirtschaftsminister will deshalb die Regelungen für die Prüfung ausländischer Investitionen in der BRD deutlich verschärfen. Dafür hat er ein Investitionsprüfgesetz auf den Weg gebracht, wie das Handelsblatt am Montag berichtete.

Unternehmen und Investoren von außerhalb der EU müssen schon jetzt eine Prüfung durchlaufen, wenn sie eine deutsche Firma kaufen wollen. So...