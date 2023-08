Die Konkurrenz von Union und AfD macht Migration und Flucht einmal mehr zum Thema für politische Kampagnen. Nachdem CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn in der Bild am Sonntag gefordert hatte, eine Pause bei der angeblich »völlig ungesteuerten Asylmigration« einzulegen, bekräftigte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) am Montag in Bild, die Kommunen hätten bei der Aufnahme von Asylbewerbern »die Belastungsgrenze erreicht«. Von Bündnis 90/Die Grünen, ...