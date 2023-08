Wer in der Gorillas-App derzeit nach Milch, Brot, Aufschnitt oder Eiern sucht, wird in vielen Städten nichts Vorrätiges finden. Auch bei zahlreichen anderen Produkten – etwa von Herstellern wie Rügenwalder, Alnatura oder Alpro – klaffen in den digitalen Regalen des Berliner Schnellieferdienstes riesige Lücken.

Der Grund: Gorillas ist bei Lieferanten seit Monaten im Zahlungsverzug, wie das Handelsblatt am Montag berichtete. Die Geschäftspartner des einst milliardensc...