Im Schwarzen Meer hat die russische Marine am frühen Sonntag morgen ein ausländisches Schiff gestoppt und inspiziert. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, sei der unter der Fahne des Südseestaates Palau laufende Frachter durch Warnschüsse angehalten worden, nachdem der Kapitän die Aufforderung zu stoppen zunächst ignoriert hatte. Ein mit dem Hubschrauber an Bord gebrachtes russisches Kommando untersuchte die Laderäume des Schiffs und gab es anschlie...