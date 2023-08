Dieses Jubiläum erlebte er nicht mehr. Am 17. September 2021 starb Ronald Paris, umsorgt von seiner Frau Isolde, im Alter von 88 Jahren in seinem Wohn- und Atelierhaus in Rangsdorf bei Berlin. Erst wenige Tage zuvor wollten wir ihn noch einmal sehen, aber zu einem Gespräch war er nicht mehr fähig. Seine letzte öffentliche Rede hatte er, schon von Krankheit gezeichnet, am 7. August 2021 zur Eröffnung einer Ausstellung maritimer Landschaften in der Kunstscheune Barnst...