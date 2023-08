In der Niederlausitz trafen am Wochenende ungefähr 400 Indiefans auf der Burg Friedland zusammen, um gemeinsam auf dem Festival »Jenseits von Millionen« zu feiern. Den Auftakt machten Kapa Tult am Freitag nachmittag, Headliner am Sonnabend waren Panic Shack aus Wales. Dazwischen viel Pop, Rock, Punk. Temmis zum Beispiel poppten, rockten und punkten in Blouson, Schlips und Pullunder. Bei Tropikel Ltd. gab es Synthieklänge wie aus den 80ern – wer da nicht tanzte, lag ...