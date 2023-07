Tesla schafft Wasserproblem

Der Streit um die »Gigafactory« von US-Autobauer Tesla geht weiter. Erneut rückte am Montag die Grundwasserfrage um das Werk im brandenburgischen Grünheide in den Fokus. Denn der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) monierte in einer Stellungnahme im März, über die dpa am Montag berichtete, die geplante Fabrikerweiterung habe Auswirkungen auf...