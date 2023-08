Am 16. November 1946 erschien eine kleine Notiz in der Berliner Zeitung. Unter der Überschrift »Rundfunk contra Rundfunk« wurde angekündigt, dass sich die Mitarbeiter des Berliner Rundfunks am Sonnabend um 14.30 Uhr mit den Kollegen des Rundfunks im amerikanischen Sektor messen würden, und zwar als Fußballmannschaften. »Die lustige Note wird auch diesmal vorherrschend sein«, versicherte das Blatt.¹ Wie das Spiel ausging, wurde leider nicht übermittelt.

Kein Jahr spä...