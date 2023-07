Dramatiker des Rattenstadiums

»Die Musik, die zehnte Dimension, die vierte ­Dimension, die Wiegen, die Produktion von ­Kugeln und Gewehren, die Westernromane: alles verbrannte Bücher.«

Roberto Bolaño, »2666«

Gegen Ende von Tonio Schachingers in diesem Frühjahr erschienenen Roman »Echtzeitalter« steht Seltsames: »Es gibt Menschen, die den ganzen Tag in einem Callcenter oder hinter einer Kasse sitzen und nach der Arbeit bei GTA oder Breath of the Wild, bei Bolaño oder Pessoa diese Ziellosigkeit f...