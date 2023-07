BAföG-Reform begraben

»Wir haben die Reform des BAföG unverändert im Blick.« – Das ließ die Pressestelle des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) am Donnerstag verlauten. In welchem Rahmen sich diese bewegen werde, hänge von den haushälterischen Bedingungen ab, hieß es auf Anfrage von junge Welt. »Für 2024 stehen diese nach dem Abschluss des parlamentarischen Verfahrens fest.« Mehr Augenwischerei geht nicht. Im vom Bundeskabinett in der Vorwoche beschlossenen Haushaltsentw...