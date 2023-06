Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. Juni 2023, Nr. 144

Zum Inhalt dieser Ausgabe | EVG im Shistorm Medienkampagne gegen Arbeitskampf bei der Bahn. Angriffe auf Streikrecht Raphaël Schmeller Nach der gescheiterten Tarifrunde mit der Deutschen Bahn (DB) lässt die Gewerkschaft EVG ihre Mitglieder über einen unbefristeten Streik abstimmen. Das ist konsequent, denn die vom Staatskonzern angebotene Lohnerhöhung hätte Reallohnverluste für die Kollegen bedeutet. Trotzdem kritisierten Regierungspolitiker und DB die EVG scharf. FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing etwa warnte die Gewerkschaft davor, das »Vertrauen in die Bahn« aufs Spiel zu setzen. Am Freitag legte die große Mehrheit der deutschen Zeitungen nach. Bild erklärte den Lesern, die geplante Urabst...

