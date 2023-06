Asumang, Harbort, Chadimova

Der Vater von Mo (eigentlich Monika) Asumang, die am Dienstag vor 60 Jahren in Kassel geboren wurde, stammt aus Ghana. Das prägt ihren Weg bis heute. Sie lernte, sich als schwarze Deutsche gegen Vorurteile zu wehren, studierte Kommunikation, aber auch Gesang. So konnte sie beim Fernsehen als Sprecherin und Schauspielerin arbeiten, wurde die erste schwarze Moderatorin im deutschen Fernsehen und allgemein bekannt, als sie 1997–2000 das Erotikmagazin »Liebe Sünde« auf Pro sieben präsentierte. Vor fast 20 Jahren gründete Mo Asumang ihre eigene Produktionsfirma, mit der sie sich in Dokumentarfilmen Themen wie Rassismus widmet. So reagierte sie mit dem Film »Roots Germania« (2007) subtil auf Todesdrohungen, die sie von extremen Rechten erhalten hatte. In »Die Arier« (2014) stellt sie Rassisten scheinbar harmlose Fragen, um sie mit deren Antworten zu entlarven. Dabei setzt sie auf die Kraft der Argumente und schrieb kürzlich im Focus: »Wir werden t...