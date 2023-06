Doppelter Boden

Es war ein perfides Spiel mit der Angst: Im Europawahlkampf 2019 hatte die NPD mit dem Plakatslogan »Stoppt die Invasion: Migration tötet« für Kreuze auf dem Zettel geworben. Im Hintergrund waren die Namen zahlreicher Orte zu sehen, in denen Asylsuchende Straftaten gegen biodeutsche Staatsbürger begangen haben sollen. Die nordrhein-westfälische Stadt Mönchengladbach ließ die Plakate abhängen. Der Grund: Es handele sich um Volksverhetzung. Dagegen klagte die NPD – erfolgreich, wie nun bekannt wurde. Mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil erklärte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Verfügung der nordrhein-westfälischen Stadt zum Abhängen der Plakate im Europawahlkampf 2019 nachträglich für rechtswidrig. Das Plakat könne so verstanden werden, dass es noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sei.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf und das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hatten der...