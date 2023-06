Friedensgipfel »voller Erfolg«

»Ich habe noch nie die Kraft der Solidarität so gespürt wie bei diesem Gipfel«, zeigt sich Gerald Kofler vom Aktionsbündnis für Frieden, aktive Neutralität und Gewaltfreiheit (Abfang) gegenüber jW erfreut. Auch andere Organisatoren des Internationalen Gipfels für Frieden in der Ukraine waren zufrieden, bisweilen wirkte die Stimmung auf der abschließenden Pressekonferenz fast euphorisch. So äußerte Mitorganisator Leo Gabriel im jW-Gespräch: »Der Gipfel war ein voller Erfolg.«

Trotz großen politischen und medialen Gegenwinds sind am vergangenen Wochenende 400 Personen zum »bisher größten Friedensgipfel während des Ukraine-Kriegs« in Wien erschienen, wie die Organisatoren am Montag verkündeten (siehe Hintergrund). Weitere 200 Personen v...